"trois fois rien", c'est un livre qui s'ouvre dans les deux sensA : par le recto pour entendre une poésie de l'intimeA , par le verso pour se fondre dans la poésie documentaire. La masculinité articule ces deux volets - un prétexte pour explorer les processus de fabrication du genre et observer nos manières de se raconter. D'un côté, il y a un "A jeA " où l'auteur brode à partir du doute pour déjouer les canons discursifs sur l'identité et l'injonction à se définir. De l'autre, il y a un "A nousA " où se maillent dix-huit voix gouines, trans et non-binaires. Cet entremêlement donne toute sa force à ce recueil porté par une langue tantôt triviale, tantôt cryptique, dans lequel la transidentité est toujours un enjeu matérialiste et communautaire.