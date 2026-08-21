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#Roman francophone

Trois fois rien

Al Baylac, Baylac Al

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"trois fois rien", c'est un livre qui s'ouvre dans les deux sensA : par le recto pour entendre une poésie de l'intimeA , par le verso pour se fondre dans la poésie documentaire. La masculinité articule ces deux volets - un prétexte pour explorer les processus de fabrication du genre et observer nos manières de se raconter. D'un côté, il y a un "A jeA " où l'auteur brode à partir du doute pour déjouer les canons discursifs sur l'identité et l'injonction à se définir. De l'autre, il y a un "A nousA " où se maillent dix-huit voix gouines, trans et non-binaires. Cet entremêlement donne toute sa force à ce recueil porté par une langue tantôt triviale, tantôt cryptique, dans lequel la transidentité est toujours un enjeu matérialiste et communautaire.

Par Al Baylac, Baylac Al
Chez Blast

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Auteur

Al Baylac, Baylac Al

Editeur

Blast

Genre

Romance et érotique LGBT

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Trois fois rien

Al Baylac, Baylac Al

Paru le 10/09/2026

330 pages

Blast

21,00 €

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Scannez le code barre 9782492642449
9782492642449
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