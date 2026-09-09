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Nos vies écorchées

Claire Marin

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Qu'est-ce qui nous touche ? Qu'est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ? Dans Nos vies écorchées, Claire Marin interroge la place du toucher, des contacts physiques et des relations incarnées, dans une époque qui s'enivre de virtualité. La peau, organe total, profondément ramifié et réactif, nous conduit à repenser notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Car le toucher est bien au coeur de toutes les expériences fondatrices : le contact et le retrait, la caresse et la violence, le désir et la mémoire. De l'effleurement à l'embrasement, de la vulnérabilité des corps meurtris à la force réparatrice des parures et vêtements, Claire Marin examine ce que notre peau dit de nous - ce qu'elle garde, ce qu'elle révèle, ce qu'elle refuse. Car la peau ne ment pas : elle porte les traces de ce que nous avons traversé, archive vivante de nos attachements, de nos blessures et de nos métamorphoses. Dans des chapitres nourris de références philosophiques, littéraires et artistiques, Claire Marin s'attache à une question fondamentale : jusqu'où nous laissons-nous toucher ?

Par Claire Marin
Chez Flammarion

|

Auteur

Claire Marin

Editeur

Flammarion

Genre

Autres

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Nos vies écorchées

Claire Marin

Paru le 09/09/2026

254 pages

Flammarion

21,00 €

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