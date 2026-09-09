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Il était une fois le ciné Kung-Fu

François Armanet, Max Armanet

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"Il y a un avant et un après Bruce Lee" Que montrent les films de kung-fu ? Des histoires qui traversent les siècles, des légendes populaires, des règles du jeu impitoyables, à peu de choses près ce qu'est le western à l'Amérique. Tout un monde avec moines batailleurs, justiciers escrimeurs, flics et voyous cascadeurs, femmes plus fortes que les hommes, amours fous, losers masochistes, triades tentaculaires, chroniques impériales, films d'auteurs, visages de stars. Jamais un genre cinématographique, ici véritable témoin culturel d'un pays grand comme un continent, n'a ainsi frappé l'imagination universelle. En faisant surgir de nouveaux codes du combat filmé, le ciné kung-fu a propulsé au rayon des accessoires périmés soixante ans de bagarres sur grand écran, enthousiasmant banlieues et cinéastes à l'affût du renouveau. Le ciné kung-fu est devenu le carbone 14 du film d'action. C'est à ce titre que Bruce Lee a placé Hong Kong sur la carte mondiale du cinéma. Quentin Tarantino ne dit pas autre chose lorsqu'il évoque un avant - et un après - Bruce Lee. C'est cette énergie du mutant made in Hong Kong qui imprègne la saga du ciné kung-fu, racontée ici par les auteurs après cinquante ans de rencontres et d'enquêtes.

Par François Armanet, Max Armanet
Chez Flammarion

|

Auteur

François Armanet, Max Armanet

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire du cinéma

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Il était une fois le ciné Kung-Fu

François Armanet, Max Armanet

Paru le 09/09/2026

312 pages

Flammarion

39,90 €

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Scannez le code barre 9782080145888
9782080145888
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