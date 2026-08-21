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Dessiner

L-L de Mars, Mars l.l. De

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Qui a besoin d'une théorie du dessin ? A priori, personne : dessiner semble être l'activité la plus libérée de toute contrainte qui soit. Et pourtant, notre histoire est jalonnée - depuis que le dessin s'est constitué en acte singulier, distinct, dans l'Histoire Naturelle de Pline - de ces théories du dessin qui sont aussi inextricablement liées aux théories des couleurs qu'elles sont séparées d'elles par ce dialogue lui-même. Comprendre les certitudes métaphysiques, les visions anthropologiques qui ont gouverné ces théories, c'est ce qui permettra d'éclairer ce que signifie dessiner quand on fait sauter le dernier maillon d'une lourde chaîne platonicienne : celle qui tient encore le dessin prisonnier de vieux mirages philosophiques.

Par L-L de Mars, Mars l.l. De
Chez La Cinquième Couche

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Auteur

L-L de Mars, Mars l.l. De

Editeur

La Cinquième Couche

Genre

Dessin

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Dessiner

L-L de Mars, Mars l.l. De

Paru le 21/08/2026

210 pages

La Cinquième Couche

25,00 €

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