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#Essais

Organiser la victoire

Noé Girardot-Champsaur

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La gauche veut-elle gagner à nouveau ? L'auteur part d'un constat implacable : depuis son dernier exercice du pouvoir, la gauche n'a pas su le reconquérir. Pour beaucoup, elle est même devenue le symbole d'une promesse trahie, enfermée dans la gestion locale ou dans une opposition polarisante ne parvenant pas à se projeter dans une reconquête nationale. A l'heure où la perspective d'une victoire de l'extrême-droite se précise, il y a urgence à réinventer un modèle et incarner un nouvel horizon crédible. C'est à cet enjeu que ce livre s'intéresse : comment conquérir le pouvoir ? Il plonge dans une multitude d'expériences en France et à l'étranger (Slovénie, Brésil, Etats-Unis, Allemagne, Italie), de campagnes de mouvements politiques ou sociaux, et navigue au gré de témoignages de personnalités politiques qui ont tenté, parfois réussi et parfois échoué. Pour gagner, cet ouvrage invite à se confronter à nos impensées : comment représenter la population dans son ensemble, alors même que les classes moyennes et populaires sont aujourd'hui largement absentes parmi les figures politiques ? Comment rassembler la population autour d'idées capables de réunir une majorité ? Comment renouveler nos méthodes de mobilisation pour arriver à convaincre à nouveau ? Comment trouver le grand récit qui mettra en scène nos vies et projettera dans un nouvel horizon commun ? Comment réussir à l'incarner à travers des figures à l'image des enjeux du pays ? Pour réussir, la gauche doit en repasser par trois étapes que ce livre propose d'esquisser : représenter, réunir, raconter. C'est avec cette boussole que nous pourrons renouer avec le réel, reconstruire une majorité, et gagner.

Par Noé Girardot-Champsaur
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Noé Girardot-Champsaur

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie politique

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Organiser la victoire

Noé Girardot-Champsaur

Paru le 21/08/2026

168 pages

Editions Le Bord de l'eau

12,00 €

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Scannez le code barre 9782385192891
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