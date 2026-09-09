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Découvrir la France en van

Chloé Ferrari, Chloé Guilfoyle

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Partir en road trip seul, en couple, entre amis ou encore en famille... soit on en rêve, soit on le fait déjà, et on ne serait pas contre de nouvelles pistes de voyage ! Que ce soit le temps d'un week-end, de vacances ou pendant plus longtemps, crapahuter en van aux quatre coins de l'Hexagone s'avèrera une expérience unique et hors du commun. Envie de tenter une aventure à bord d'une maison sur roues à la découverte de la richesse et de la beauté de nos territoires ? Ce livre est fait pour vous ! Il saura éveiller votre curiosité, vous proposer les meilleurs détours en France, et vous donner l'envie irrésistible de partir. Découvrez un tourisme plus local, rural et responsable s'adaptant à chaque voyageur comme à chaque saison ! -Une sélection de 50 itinéraires pour explorer la France autrement -Des recommandations pour trouver le bon spot et découvrir les environs -Des conseils pour préparer son voyage

Par Chloé Ferrari, Chloé Guilfoyle
Chez Larousse

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Auteur

Chloé Ferrari, Chloé Guilfoyle

Editeur

Larousse

Genre

France

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Découvrir la France en van

Chloé Ferrari, Chloé Guilfoyle

Paru le 10/09/2026

192 pages

Larousse

27,99 €

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Scannez le code barre 9782036096998
9782036096998
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