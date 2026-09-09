La France insolite, L'Almanach - 365 infos pour re-découvrir la France

Saviez-vous que le petit fils de Napoléon Ier est le fondateur de l'ancêtre du FBI ? Que la margarine a été inventée à la suite d'un concours organisé par Napoléon III ? Ou que la France est le pays avec le plus de fuseaux horaires au monde ? Avez-vous déjà entendu parler de Nicole Girard-Mangin, Alfred Nakache ou encore de Joseph Pujol, dit le Pétomane ? Savez-vous ce qu'est un tautogramme ou comment Louis Braille a perdu la vue ? Vous le découvrirez en lisant ce livre qui revient sur plus de 365 anecdotes concernant la France et ses habitants à travers une multitude de thèmes aussi divers que variés : histoire, littérature, cinéma, peinture, musique, gastronomie, sport, politique, géographie, science... Vous trouverez également de nombreux jeux ludiques pour tester vos connaissances et améliorez votre culture générale !