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La France insolite, L'Almanach - 365 infos pour re-découvrir la France

Lilian Noreau

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Saviez-vous que le petit fils de Napoléon Ier est le fondateur de l'ancêtre du FBI ? Que la margarine a été inventée à la suite d'un concours organisé par Napoléon III ? Ou que la France est le pays avec le plus de fuseaux horaires au monde ? Avez-vous déjà entendu parler de Nicole Girard-Mangin, Alfred Nakache ou encore de Joseph Pujol, dit le Pétomane ? Savez-vous ce qu'est un tautogramme ou comment Louis Braille a perdu la vue ? Vous le découvrirez en lisant ce livre qui revient sur plus de 365 anecdotes concernant la France et ses habitants à travers une multitude de thèmes aussi divers que variés : histoire, littérature, cinéma, peinture, musique, gastronomie, sport, politique, géographie, science... Vous trouverez également de nombreux jeux ludiques pour tester vos connaissances et améliorez votre culture générale !

Par Lilian Noreau
Chez Larousse

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Auteur

Lilian Noreau

Editeur

Larousse

Genre

Monographies

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La France insolite, L'Almanach - 365 infos pour re-découvrir la France

Lilian Noreau

Paru le 23/09/2026

320 pages

Larousse

15,99 €

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