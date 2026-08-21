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#Album jeunesse

Crocus et la crotte de nez

Sophie Guerrive

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Crocus, c'est dégoûtant ! La vie d'un petit enfant n'est pas de tout repos... ni celle de sa maman d'ailleurs et, parfois, elle ne sait plus trop où donner de la tête ! Sophie Guerrive continue de déployer l'univers de l'ours Tulipe : que ce soit pour les grands, dans la série principale "Tulipe", ou pour les jeunes lecteurs avec "le Club des Amis", Sophie Guerrive touche toujours juste ! Elle sait mieux que personne guider notre regard vers ces choses qui sont juste devant nous, mais qui nous avaient échappées. Cette fois, c'est le serpent Crocus qui prend les commandes pour aider les tout-petits à mieux appréhender les grandes questions et petits problèmes du quotidien. Et si ces courtes histoires pleines de tendresse raviront les tout-petits, leur malice saura aussi toucher le coeur de leurs parents ! Pour les 0-3 ans.

Par Sophie Guerrive
Chez Editions 2024

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Auteur

Sophie Guerrive

Editeur

Editions 2024

Genre

Tout-carton

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Crocus et la crotte de nez

Sophie Guerrive

Paru le 21/08/2026

24 pages

Editions 2024

8,90 €

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