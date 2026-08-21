Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans son premier livre, Adèle Haenel nous fait suivre les métamorphoses d'un enfant fantôme lancé sur les traces de sa propre disparition, au travers de la vie et de l'art. Ce texte lumineux et plein d'espoir prend son énergie dans l'humour, la colère et l'amour. Scène après scène, nous suivons les personnages au rythme de l'enquête, pour comprendre comment se remettre à vivre. Forme inédite au croisement du scénario, de l'essai philosophique et du roman, Viser juste est le fruit d'une longue amitié artistique entre Adèle Haenel et Gisèle Vienne. Un texte percutant. Un manifeste artistique. Une méthode de survie.

Par Adèle Haenel, Gisèle Vienne
Chez L'Arche Editions

|

Auteur

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Editeur

L'Arche Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Viser juste par Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Commenter ce livre

 

Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381981024
9782381981024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.