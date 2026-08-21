Dans son premier livre, Adèle Haenel nous fait suivre les métamorphoses d'un enfant fantôme lancé sur les traces de sa propre disparition, au travers de la vie et de l'art. Ce texte lumineux et plein d'espoir prend son énergie dans l'humour, la colère et l'amour. Scène après scène, nous suivons les personnages au rythme de l'enquête, pour comprendre comment se remettre à vivre. Forme inédite au croisement du scénario, de l'essai philosophique et du roman, Viser juste est le fruit d'une longue amitié artistique entre Adèle Haenel et Gisèle Vienne. Un texte percutant. Un manifeste artistique. Une méthode de survie.