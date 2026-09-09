Et si le bonheur tenait dans une tasse de thé fumante, une lumière dorée au coin d'une fenêtre et le temps qui ralentit... A travers d'adorables scènes 100 % cozy, telles qu'un goûter entre une grenouille et un chien, une cueillette de champignons par un hérisson ou un lapin raccommodant son pull préféré, laissez-vous emporter dans le monde douillet de Beckycas. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges