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DISNEY - Coffret - Jeu de cartes des 20 familles Disney

Disney

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Et si vous jouiez avec, non pas 7, mais 20 familles ? ! Le célèbre jeu de cartes accueille pour la première fois tous les univers iconiques Disney et Pixar dans une même boîte : avec des manches plus drôles, personnalisables, et pour tous les goûts et tous les âges... - Rejoignez tous les personnages avec ce jeu de mémoire et d'observation, version 120 cartes ! - Pour remporter la partie, il faudra reconstituer le plus grand nombre de familles possible, en demandant des cartes aux autres joueurs. 20 familles de 20 cartes. Format des cartes : 8 x 11 cm. 2 à 10 joueurs 15-30 minutes par partie 5-99 ans

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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DISNEY - Coffret - Jeu de cartes des 20 familles Disney

Disney

Paru le 23/09/2026

120 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017376392
9782017376392
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