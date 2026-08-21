"La vie est une errance, Moshé. Comment l'ignorerais-tu, toi dont les parents ont achevé leur périple européen dans le port de Marseille ? Ils voulaient partir, quitter cette première terre de maudissement, reconstruire, ailleurs. Que reconstruit-on qui a été détruit à ce point ? Laminé ? Désintégré ? " Peu nombreux se souviennent d'une chanson de Mike Brant intitulée Un grand bonheur. C'est un seul vers de cette chanson, "Si maintenant j'oublie mon île" , qui a touché Serge Airoldi au point de prendre la plume. Agé de huit ans au moment du suicide de la star, l'auteur revient sur le parcours meurtri qui va de Moshé Brand, l'enfant du rêve israélien, à Mike Brant, la star de variété des années 1970, jusqu'à son suicide en 1975. Sous un texte attachant et sensible, il fait redécouvrir la fragilité d'un homme à qui tout réussissait.