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Marrakech

Anonyme, Le Routard

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! A Marrakech, faites le plein d'épices et laissez-vous porter par la vie et les couleurs de cette ville au charme intact. Dans le Haut Atlas, profitez d'une escapade pleine de fraîcheur au coeur de la vallée de l'Ourika. A Essaouira, flânez dans sa médina, authentique et hors du temps. Dans Le Routard Marrakech, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se balader dans les jardins de la Koutoubia, grimper à bord d'un side-car pour une virée insolite au coeur de Marrakech ou dans les montagnes de l'Atlas...), - des visites (Découvrir le Maroc d'hier à la Maison de la photographie, passer la porte du Dar Si Saïd - le musée national du Tissage et du Tapis...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Marrakech hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Anonyme, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Anonyme, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Maroc

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Marrakech

Anonyme, Le Routard

Paru le 16/09/2026

272 pages

Hachette

10,95 €

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