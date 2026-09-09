Pour être humain, il faut ressentir. Embarquez pour une aventure captivante aux côtés du psychologue. Leon Windscheid et plongez au coeur de la nature humaine. En s'appuyant sur les neurosciences, la psychologie et des récits authentiques, l'auteur démontre le pouvoir de nos émotions pour nous guider vers la sérénité. Dans ce livre, vous découvrirez comment : - Apprivoiser la colère et la peur pour en faire des alliées, en cessant de les fuir, vous les transformez en puissants moteurs d'action et d'affirmation ; - Décupler votre résilience avec l'auto-compassion et abandonner l'autocritique toxique pour vous traiter avec bienveillance ; - Prendre soin du lien entre votre corps et votre esprit, en comprenant le rôle primordial de votre microbiome intestinal et de vos hormones sur vos humeurs ; - Atteindre une satisfaction durable et éviter les pièges du perfectionnisme et de la surstimulation pour trouver une paix intérieure véritable. Un plaidoyer brillant et indispensable pour cesser de lutter contre vous-même et commencer enfin à aller bien.