My Little Pony Amitié Magique

Bienvenue à Equestria, un monde magique pour les poneys ! Retrouve l'alicorne Twilight Sparkle, Spike le dragon et leurs amies dans des moments de complicité joyeuse. Entre une tasse de chocolat chaud partagée à Ponyville, une séance bien-être au spa ou une balade champêtre, il ne manque plus que ta touche de couleur pour faire briller la magie de l'amitié ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de My Little Pony de tous âges