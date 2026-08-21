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Trésors de laine et de soie

Pascal-François Bertrand

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Cet ouvrage constitue la première publication de référence consacrée à la manufacture Werniers-Ghuys, l'un des centres de production textile les plus prestigieux du Nord de l'Europe au 18e siècle. A l'occasion d'une exposition inédite au Musée de l'Hospice Comtesse, ce catalogue dévoile un fonds exceptionnel de tapisseries monumentales, restaurées entre 2023 et 2026 grâce à un programme scientifique d'envergure mené par la Manufacture royale De Wit. Le livre explore l'histoire de cette manufacture lilloise qui fournissait l'aristocratie européenne en pièces de luxe, des célèbres "Ténières" aux scènes religieuses ou historiques. Il met particulièrement en lumière le destin de Catherine Ghuys, figure féminine majeure qui dirigea seule l'entreprise pendant quarante ans. Riche d'une campagne photographique inédite valorisant les matières (laine et soie) et les détails techniques, l'ouvrage croise les regards de conservateurs, d'universitaires et de restaurateurs pour offrir un panorama complet d'un savoir-faire d'excellence enfin retrouvé.

Par Pascal-François Bertrand
Chez Editions Invenit

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Auteur

Pascal-François Bertrand

Editeur

Editions Invenit

Genre

Tapis

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Trésors de laine et de soie

Pascal-François Bertrand

Paru le 21/08/2026

160 pages

Editions Invenit

25,00 €

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Scannez le code barre 9782376801603
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