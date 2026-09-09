L'amour est la plus douce des épices Madison, accro au café et critique culinaire, pensait avoir trouvé sa place à New York. Jusqu'au jour où elle doit retourner à Maple Falls pour sauver l'auberge familiale, The Cinnamon Spice Inn. Mais retrouver sa petite ville natale, c'est aussi affronter son passé. Et surtout... recroiser Zach, son ex. Le bricoleur ultra sexy qu'elle s'était juré d'oublier. Hors de question de raviver de vieilles histoires : Madison est là pour relancer l'auberge, un point c'est tout. Enfin... en théorie. De son côté, Zach n'avait pas prévu de revoir Madison non plus. Mais une promesse est une promesse et il tient toujours parole : il va l'aider à rénover l'auberge. C'est sans compter que bosser côte à côte avec Madison - sa chevelure rousse, son caractère bien trempé, et ce charme qu'il n'a jamais réussi à effacer de sa mémoire - risque de mettre ses principes à rude épreuve.