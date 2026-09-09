Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'amour est la plus douce des épices Madison, accro au café et critique culinaire, pensait avoir trouvé sa place à New York. Jusqu'au jour où elle doit retourner à Maple Falls pour sauver l'auberge familiale, The Cinnamon Spice Inn. Mais retrouver sa petite ville natale, c'est aussi affronter son passé. Et surtout... recroiser Zach, son ex. Le bricoleur ultra sexy qu'elle s'était juré d'oublier. Hors de question de raviver de vieilles histoires : Madison est là pour relancer l'auberge, un point c'est tout. Enfin... en théorie. De son côté, Zach n'avait pas prévu de revoir Madison non plus. Mais une promesse est une promesse et il tient toujours parole : il va l'aider à rénover l'auberge. C'est sans compter que bosser côte à côte avec Madison - sa chevelure rousse, son caractère bien trempé, et ce charme qu'il n'a jamais réussi à effacer de sa mémoire - risque de mettre ses principes à rude épreuve.

Par Harper Graham
Chez Hachette

|

Auteur

Harper Graham

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Cinnamon Spice Inn par Harper Graham

Commenter ce livre

 

The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham

Paru le 10/09/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348986
9782017348986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.