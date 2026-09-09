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#Bande dessinée jeunesse

Coeurs en miettes

Lily Red

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Entre révélations bouleversantes et secrets bien enfouis, la relation entre Kelsey et Matthew n'a jamais été aussi compliquée. Matthew tente de s'émanciper de la volonté écrasante de son père, qui veut le voir devenir hockeyeur professionnel et non médecin. Kelsey touche du bout des doigts son rêve de devenir chanteuse, mais le mystère entourant la mort de sa mère obscurcit son horizon. Matthew et Kelsey sont comme deux aimants qui s'attirent autant qu'ils se repoussent. Parviendront-ils à trouver le moyen d'être ensemble, ou seront-ils contraints de se dire adieu pour toujours ?

Par Lily Red
Chez Hachette

|

Auteur

Lily Red

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Coeurs en miettes

Lily Red trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

576 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017343714
9782017343714
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