Coeurs en miettes

Entre révélations bouleversantes et secrets bien enfouis, la relation entre Kelsey et Matthew n'a jamais été aussi compliquée. Matthew tente de s'émanciper de la volonté écrasante de son père, qui veut le voir devenir hockeyeur professionnel et non médecin. Kelsey touche du bout des doigts son rêve de devenir chanteuse, mais le mystère entourant la mort de sa mère obscurcit son horizon. Matthew et Kelsey sont comme deux aimants qui s'attirent autant qu'ils se repoussent. Parviendront-ils à trouver le moyen d'être ensemble, ou seront-ils contraints de se dire adieu pour toujours ?