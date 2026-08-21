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#Roman francophone

La Dame de la Seine

Claire Duvivier

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1593. Dramaturge sulfureux, mais aussi espion pour le compte de la Couronne, Christopher Marlowe a le don pour s'attirer des ennemis et des ennuis. A la suite d'une rixe, il quitte précipitamment l'Angleterre pour se joindre à une mission de renseignement à Paris. Vingt ans après la Saint-Barthélemy, la ville ploie sous la coupe d'une Ligue catholique qui fait régner l'ordre et la ferveur. Qu'est-ce qu'un poète en fuite, athée, homosexuel et grande gueule peut s'attendre à trouver là ? D'autres ennemis, d'autres ennuis... et des secrets à mettre au jour. Meurtres, intrigues et vengeance se mêlent dans La Dame de la Seine, roman d'aventures espiègle où résonnent aussi bien échos de la grande histoire que tragédies personnelles.

Par Claire Duvivier
Chez Aux Forges de Vulcain

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Auteur

Claire Duvivier

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

XVIIe siècle

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La Dame de la Seine

Claire Duvivier

Paru le 21/08/2026

Aux Forges de Vulcain

21,00 €

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Scannez le code barre 9782373054255
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