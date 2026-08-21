1593. Dramaturge sulfureux, mais aussi espion pour le compte de la Couronne, Christopher Marlowe a le don pour s'attirer des ennemis et des ennuis. A la suite d'une rixe, il quitte précipitamment l'Angleterre pour se joindre à une mission de renseignement à Paris. Vingt ans après la Saint-Barthélemy, la ville ploie sous la coupe d'une Ligue catholique qui fait régner l'ordre et la ferveur. Qu'est-ce qu'un poète en fuite, athée, homosexuel et grande gueule peut s'attendre à trouver là ? D'autres ennemis, d'autres ennuis... et des secrets à mettre au jour. Meurtres, intrigues et vengeance se mêlent dans La Dame de la Seine, roman d'aventures espiègle où résonnent aussi bien échos de la grande histoire que tragédies personnelles.