Marie-Renée Chevallier-Kervern (1902-1987), comme tant de femmes peintres, est passée sous les radars de l'histoire de l'art. Son oeuvre n'en est pas moins majeure. Après ses premières gravures et céramiques, elle quitte Paris pour la Bretagne et passe de la figuration à l'abstraction. Amie de Marguerite Sérusier et Jean Deyrolle, elle est proche de Bissière, Manessier... Ce livre introduit à ses peintures, dessins et étoffes cousues, provenant de sources privées et publiques. Nadia Podzemskaia est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'art du xxe s. , notamment Kandinsky. Partagé entre la France et l'Italie, Lorenzo Vinciguerra enseigne la philosophie et l'esthétique à l'université. Ils travaillent de concert sur l'oeuvre de M. -R. Chevallier-Kervern.