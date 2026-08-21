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Marie-Renée Chevallier-Kervern

Lorenzo Vinciguerra, Nadia Podzemskaia

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Marie-Renée Chevallier-Kervern (1902-1987), comme tant de femmes peintres, est passée sous les radars de l'histoire de l'art. Son oeuvre n'en est pas moins majeure. Après ses premières gravures et céramiques, elle quitte Paris pour la Bretagne et passe de la figuration à l'abstraction. Amie de Marguerite Sérusier et Jean Deyrolle, elle est proche de Bissière, Manessier... Ce livre introduit à ses peintures, dessins et étoffes cousues, provenant de sources privées et publiques. Nadia Podzemskaia est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'art du xxe s. , notamment Kandinsky. Partagé entre la France et l'Italie, Lorenzo Vinciguerra enseigne la philosophie et l'esthétique à l'université. Ils travaillent de concert sur l'oeuvre de M. -R. Chevallier-Kervern.

Par Lorenzo Vinciguerra, Nadia Podzemskaia
Chez Locus Solus

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Auteur

Lorenzo Vinciguerra, Nadia Podzemskaia

Editeur

Locus Solus

Genre

Art du XXe siècle

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Marie-Renée Chevallier-Kervern

Lorenzo Vinciguerra, Nadia Podzemskaia

Paru le 21/08/2026

48 pages

Locus Solus

12,90 €

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Scannez le code barre 9782368336441
9782368336441
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