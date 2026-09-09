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#Essais

Se libérer des jeux de rôle

Anne Givaudan

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Ils vous craignent parce que vous êtes cinq, cinq cents, et bientôt des millions à refuser le scénario. Les puissants continuent leur pacte macabre, mais la Terre vibre au rythme de ceux qui se souviennent de leur immortalité. Ce livre est un catalyseur tissé entre les révélations sidérantes et la preuve que le changement est possible. Plongez dans cinq histoires poignantes de femmes et d'hommes qui renoncent à leurs rôles imposés, et ont fait monter leurs vibrations. Par une introspection guidée, il vous est proposé de rejoindre, vous aussi, le mouvement de centaines de personnes qui choisissent la Paix, l'Harmonie et la Justice dans leur quotidien. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconquête. Votre conscience est votre guide. Votre amour est le chemin.

Par Anne Givaudan
Chez Sois Editions

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Auteur

Anne Givaudan

Editeur

Sois Editions

Genre

Esotérisme

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Se libérer des jeux de rôle

Anne Givaudan

Paru le 09/09/2026

174 pages

Sois Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9791097653835
9791097653835
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