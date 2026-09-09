L'ami métallique

Quand Davyd arrive dans la classe de Rémi, tout le monde est sous le choc. Ce nouveau camarade semble bien étrange : des bras métalliques, des fils qui sortent de sa bouche... Un vrai robot rouillé, pensent Rémi et ses amis Misa, Ahmed et Imany. De mauvaise grâce, Rémi est désigné pour être son " copain du jour " et l'aider à s'intégrer. Mais comment s'occuper d'un garçon aussi bizarre ? Pourtant, au fil de la journée, Davyd va leur réserver bien des surprises.