Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

L'ami métallique

Geoffrey Claustriaux, Windy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Davyd arrive dans la classe de Rémi, tout le monde est sous le choc. Ce nouveau camarade semble bien étrange : des bras métalliques, des fils qui sortent de sa bouche... Un vrai robot rouillé, pensent Rémi et ses amis Misa, Ahmed et Imany. De mauvaise grâce, Rémi est désigné pour être son " copain du jour " et l'aider à s'intégrer. Mais comment s'occuper d'un garçon aussi bizarre ? Pourtant, au fil de la journée, Davyd va leur réserver bien des surprises.

Par Geoffrey Claustriaux, Windy
Chez Allée des Loupiotes

|

Auteur

Geoffrey Claustriaux, Windy

Editeur

Allée des Loupiotes

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ami métallique par Geoffrey Claustriaux, Windy

Commenter ce livre

 

L'ami métallique

Geoffrey Claustriaux, Windy

Paru le 14/10/2026

44 pages

Allée des Loupiotes

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791097619862
9791097619862
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.