Le livre qui règle son compte au monde de la mode ! "[Dita] dit tout haut de la mode ce que plus personne n'ose penser tout bas". Daphné Bürki, France Inter, 25. 09. 2025 "Sur Instagram et sur TikTok, @diiiiitaaaaaaaaaa étrille calmement avec des arguments corrosifs et truculents, tout ce qui ne va pas dans la mode. Mais ce n'est pas par haine d'un milieu, c'est par amour". Sophie Fontanel, Le Nouvel Obs, 04. 09. 2025 A travers ses vidéos virales, féroces et drôles, la critique mode Dita dézingue ce qu'est devenue la mode aujourd'hui - à savoir une industrie vide et avide, plus soucieuse de créer du buzz que de véritablement penser le renouveau du vêtement. Point de superficialité ici : de tout temps, la mode, secteur d'expression artistique majeur, a devancé, reflété, amplifié, accompagné les grands bouleversements sociétaux et politiques à l'échelle mondiale. Aussi Dita donne-t-elle les clefs pour comprendre les enjeux contemporains auxquels ce domaine doit répondre, apprendre à affûter notre regard et réenchanter une bulle créative unique, défendue par de prestigieux pionniers comme Vivienne Westwood, Azzeddine Alaïa, Alexander McQueen ou encore Rei Kawakubo. Un pamphlet chic et sans filtre pour tous les mordus de mode - la vraie !