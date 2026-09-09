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#Essais

Léon XIV

Collectif, Karem Bustica

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Découvrez l'essentiel de onze messages que le pape Léon a adressés au monde durant sa première année de pontificat. Les sujets : - le réfugié qui traverse la mer, - la personne âgée que plus personne ne visite, - le jeune qui s'interroge sur sa vocation... Chaque message porte un visage et un appel pour toute l'Eglise. Le hors-série Léon XIV, ses messages au monde avance en trois temps. La pensée du pape d'abord, dans ses propres mots, à travers les citations extraites de chaque message. Une prière suit, reprise de ses écrits ou composée pour l'occasion, qui fait du lecteur un intercesseur pour le monde. Un extrait des textes de saint Augustin, en lien avec chaque thématique, ferme le dossier. Léon XIV se présente comme un fils de l'évêque d'Hippone dont la pensée mérite d'être découverte et approfondie. Voilà le pari de ce recueil : donner les urgences que le pape a choisi de nommer et la place qu'il assigne à l'Eglise, au service des hommes. La misère des migrants et la tentation des armes y côtoient l'espérance d'une jeunesse en quête de sens et de projets. Lire Léon XIV avec l'Augustin dont il est pétri, c'est découvrir que la foi propose d'abord une manière de regarder, portée par une théologie qui ouvre large et accueille sans juger, avec pour seul horizon l'unité de la famille humaine. Un livre qui aide à comprendre ce pontificat naissant, et qui rend le lecteur attentif aux appels du monde autant qu'à sa propre prière.

Par Collectif, Karem Bustica
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Vie chrétienne

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Léon XIV

Collectif, Karem Bustica

Paru le 02/09/2026

56 pages

Bayard Presse

7,00 €

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Scannez le code barre 9791029619076
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