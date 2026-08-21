Un code propre doit pouvoir être lu, compris, maintenu, testé, enrichi et corrigé sans heurt, peu importe le nombre de semaines ou d'années qui se sont écoulées depuis que vous l'avez écrit. Et pourtant, de nombreux projets se concentrent plutôt sur la rapidité ou l'efficacité à court terme, produisant un code rigide, fragile, enchevêtré : un gouffre à ressources qui peut mettre une entreprise à genoux. "La seule façon d'aller vite, c'est de bien faire les choses". Dans cette deuxième édition entièrement revue et augmentée de son classique incontournable, Coder proprement, le légendaire expert en logiciels Robert C. Martin (oncle Bob) propose une approche du codage qui a révolutionné les pratiques de générations de développeurs à travers le monde. C'est un véritable guide pour apprendre à concevoir un code résilient, flexible et efficace. A grand renfort d'exemples pratiques et d'analyses de code, l'ouvrage aborde avec pédagogie les principes de conception indispensables pour coder proprement : SOLID, les disciplines de test, les pratiques de nommage et de commentaires, les techniques et stratégies de design et d'architecture, mais aussi les clés et enjeux d'une approche éthique de la discipline de la programmation. Entièrement restructurée et enrichie, cette nouvelle édition explore les défis contemporains du développement logiciel, avec : > de nouveaux chapitres consacrés à l'intelligence artificielle et aux grands modèles de langage ; > des retours d'expérience terrain ; > des exemples inédits ou mis à jour, dans une grande diversité de langages ; > des débats sans concession entre experts de la programmation pour challenger les concepts et idées de l'auteur. En adoptant ces disciplines, vous améliorerez non seulement la productivité et la collaboration au sein de votre équipe, mais vous vous affirmerez également en tant qu'artisan logiciel professionnel, capable de livrer des systèmes fiables et évolutifs. Que vous soyez étudiant, en début de carrière, développeur expérimenté, chef d'équipe ou architecte système, ce manuel est un investissement essentiel dans votre avenir professionnel. Ecrire un programme qui fonctionne est une compétence ; écrire un programme durablement compréhensible, fiable et évolutif est un métier. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à coder, il s'agit d'apprendre à coder proprement.