Dans un monde ravagé par la Moisson de Malthaël, l'ordre des Horadrim, dernier espoir de l'humanité, lutte pour sa survie. Sur les terres assombries de Sanctuaire, le mal surgit un peu partout, et si les Horadrim sont habitués à tenir tête aux pires engeances sorties des Enfers ardents, ils sont moins préparés à affronter la dépravation qui s'empare des humains. Mais alors que Lorath, Donan et Tyraël cherchent à faire justice et à avancer, la chute de l'effectif des Horadrim laisse l'espèce humaine en fâcheuse posture. Dans l'espoir de renforcer leur ordre, Tyrael et les deux mages voguent vers Skovos où Sho-Ren et quatre autres Horadrim furent envoyés des années plus tôt afin de nouer des relations diplomatiques avec les Askari... et dont on n'eut plus jamais de nouvelles. Si le risque est élevé, la perspective de retrouver des membres de l'ordre, ainsi que la chambre forte horadrique tapie au coeur de l'archipel, est une aubaine qu'il serait criminel de laisser passer. De prime abord, Skovos semble avoir échappé aux dévastations subies par tant d'autres régions du monde lors de la Moisson. Mais à mesure que les Horadrim tentent de conclure une alliance avec les Askari et leurs dirigeantes, il apparaît que tout ne va pas pour le mieux sur les îles. Pour gagner la confiance des guerrières amazones, Lorath sollicite l'aide d'Adreona, leur capitaine. Mais celle-ci se méfiera de l'envoyé mystère tant que ses guerrières seront sous la menace constante des Noyés, qui lui interdisent toute distraction. Pour sauver leurs deux peuples, Lorath et Andreona vont devoir apprendre à combattre côte à côte les périls qui les assaillent sans relâche... ainsi que ceux qui rôdent sous la surface.