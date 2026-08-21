"Albert Camus, qui au-dessus de tout plaçait l'esprit d'équipe, était notre camarade" . Ces mots, écrits par la rédaction du Monde Libertaire après la mort de l'écrivain, témoignent de la profonde fraternité intellectuelle qui l'unissait aux anarchistes. Etabli par Lou Marin, le présent volume regroupe les textes publiés par l'auteur de L'Homme révolté dans des revues et journaux libertaires mais également certains échanges et réponses de ses interlocuteurs anarchistes. Il témoigne des dialogues et débats de l'écrivain avec cette gauche hétérodoxe, héritière de Proudhon, de Bakounine et de l'anarcho syndicalisme espagnol, vers qui allait toute sa "sympathie" . S'y dessinent les contours d'un "socialisme libertaire" , pluraliste et égalitaire, démocratique et internationaliste, qui a nourri chacun de ses combats : critique de la société de l'argent et de l'exploitation, nécessité de concilier liberté individuelle et justice sociale, soutien aux réfugiés espagnols, défense des objecteurs de conscience et des syndicalistes algériens, refus du terrorisme aveugle et de l'assassinat politique. L'exigence anarchiste de Camus n'a pas pris une ride : la liberté n'est ni "un privilège" ni "un cadeau qu'on reçoit d'un Etat ou d'un chef" mais "un bien que l'on conquiert tous les jours, par l'effort de chacun et l'union de tous". Ces Ecrits libertaires sont la trace lumineuse de cette lutte perpétuelle. Et, face aux regains autoritaires, un précieux viatique pour nos démocraties menacées.