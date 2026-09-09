Domptez vos addictions avec l'hypnose

Un parcours unique, personnalisé. Quelle que soit votre addiction, ralentissez ou arrêtez grâce à l'auto-hypnose et retrouvez une vie saine et dynamique : fringales, téléphone, jeux, alcool, cigarette, drogues, etc. ; utilisez de réelles inductions hypnotiques ; apprenez comment utiliser les techniques de l'Hypnose ; intégrez les principes et idées qui "font la différence" ; sans effort de volonté et pour un résultat durable ! Ce livre n'est pas seulement fait pour être lu, mais pour être pratiqué - sur le modèle de l'histoire dont vous êtes le héros. Vous allez apprendre progressivement à vous servir de vos capacités cachées pour reprendre les rênes de votre vie !