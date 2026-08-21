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#Roman francophone

Les Braves

Morgan Barrail

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Melvin, un jeune cuisinier, revient dans son village natal du Périgord après avoir connu quelques galères, et ne rapporte avec lui que sa peur de la solitude. Dans ce coin de campagne où rien n'a vraiment bougé, il retrouve sa mère, des potes d'enfance, les fêtes de village, mais aussi les plans foireux, la violence contenue d'une jeunesse rurale et l'ennui dont les longues soirées ont le secret. Melvin nous raconte, dans la langue de ses 20 ans et celle des anciens, son pays retrouvé. Au même moment, on lutte contre la réforme des retraites en France. Melvin et d'autres "braves" du village, comme ils se désignent en occitan, montent alors dans les grandes villes, portés par le sentiment de ceux qui travaillent, s'abîment et vieillissent. Morgan Barrail nous offre un roman rageur, drôle et sensible sur la ruralité. Il prête sa voix à une génération oubliée du territoire, à qui on donne peu la parole, et pour qui les histoires qu'on se raconte comptent autant que ce que l'on vit. Morgan Barrail a 28 ans. Les Braves est son premier roman.

Par Morgan Barrail
Chez Seuil

|

Auteur

Morgan Barrail

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

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Les Braves

Morgan Barrail

Paru le 21/08/2026

208 pages

Seuil

20,50 €

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Scannez le code barre 9782021623673
9782021623673
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