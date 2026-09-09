Lyme, la piste interdite

Un vilain petit secret de la Guerre froide ? Et si l'histoire de la maladie de Lyme ne se limitait pas à une simple maladie transmise par les tiques ? Dans ce livre, Kris Newby mène une enquête captivante aux frontières de la science, de la médecine et de l'histoire militaire. Après avoir elle-même été frappée par la maladie, l'autrice plonge dans les archives, les témoignages et les recherches scientifiques pour comprendre pourquoi cette infection reste si mal comprise et si difficile à diagnostiquer. Au fil de son investigation, elle remonte le temps jusqu'à la Guerre froide et aux programmes secrets d'armes biologiques, où certains scientifiques ont étudié l'utilisation d'insectes et de tiques comme vecteurs de maladies. L'histoire croise alors celle du célèbre microbiologiste Willy Burgdorfer, découvreur de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, et soulève une question troublante : l'épidémie moderne pourrait-elle être liée à ces recherches militaires oubliées ? "Les tiques, comme de minuscules soldats, continuent de marcher vers l'extérieur depuis l'épicentre d'une éventuelle libération biologique". A la fois récit personnel, enquête scientifique et thriller historique, cet ouvrage révèle les zones d'ombre d'une crise sanitaire mondiale et donne la parole aux patients dont la souffrance reste souvent ignorée. Un livre fascinant qui invite à regarder autrement l'histoire - et l'avenir - de la maladie de Lyme.