Des coeurs battants

"Le lac avait la placidité des choses qui durent, la beauté d'un miroir où le monde pouvait encore se regarder sans trop rougir". Eté 1963. Sous le soleil de Lacanau, Roger Vadim filme la jeunesse incandescente en hommage à Françoise Sagan. Entre deux prises, toute l'équipe se presse à La Joie de vivre, une guinguette mythique où l'on danse pieds nus dans le sable pour oublier le reste du monde. Aujourd'hui, à 60 ans, Max se perd dans ses souvenirs d'enfance pour tromper l'ennui. Jusqu'à ce qu'une vieille photo ne rallume l'étincelle : et s'il faisait revivre ce paradis perdu ? Entouré d'une bande improbable, Line, Clovis, Eve, Niels et les autres - anciens du tournage et jeunes assoiffés de liberté - Max se lance un défi fou : rebâtir la guinguette alors que, tout près, la forêt des Landes s'embrase. Ode à l'amitié et aux bonheurs simples, ce roman enfoui dans la nature est une célébration lumineuse des liens qui nous unissent. François d'Epenoux a publié 13 romans, dont Le Réveil du Coeur (Prix Maison de la Presse 2014). Deux ont été portés à l'écran : Les papas du dimanche (Louis Becker, 2012) et Deux jours à tuer (Jean Becker, 2008), trois fois nommés aux César 2009.