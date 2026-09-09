Les pentacles de l'Abbé Julio

L'abbé Julio, figure majeure du christianisme ésotérique depuis le XIXe siècle, est célèbre pour ses écrits mystiques, ses bénédictions et ses prières merveilleuses. Les 44 pentacles réunis dans ce coffret ont été créés par l'abbé Julio pour protéger, guérir et soulager dans tous les domaines de la vie : santé, amour, argent, travail, bien-être, protection, désenvoûtement... Ces reproductions authentiques sont accompagnées pour la première fois d'une prière d'exorcisme et de bénédiction de l'abbé Julio transmise par Mgr Paul Sanda, ainsi que d'un pochon satiné et d'un livre explicatif à destination de tous. Accueillez chaque jour cette protection spirituelle et transformez votre vie.