Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les pentacles de l'Abbé Julio

Paul Sanda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'abbé Julio, figure majeure du christianisme ésotérique depuis le XIXe siècle, est célèbre pour ses écrits mystiques, ses bénédictions et ses prières merveilleuses. Les 44 pentacles réunis dans ce coffret ont été créés par l'abbé Julio pour protéger, guérir et soulager dans tous les domaines de la vie : santé, amour, argent, travail, bien-être, protection, désenvoûtement... Ces reproductions authentiques sont accompagnées pour la première fois d'une prière d'exorcisme et de bénédiction de l'abbé Julio transmise par Mgr Paul Sanda, ainsi que d'un pochon satiné et d'un livre explicatif à destination de tous. Accueillez chaque jour cette protection spirituelle et transformez votre vie.

Par Paul Sanda
Chez Trajectoire

|

Auteur

Paul Sanda

Editeur

Trajectoire

Genre

Magie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pentacles de l'Abbé Julio par Paul Sanda

Commenter ce livre

 

Les pentacles de l'Abbé Julio

Paul Sanda

Paru le 09/09/2026

Trajectoire

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782841979295
9782841979295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.