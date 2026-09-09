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Manuel pour une vie plus riche

Maxime Froissant

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Perd-on sa vie à la gagner ? Avoir un salaire, ça coûte combien ? Quelle est la vraie valeur de l'ennui ? Chez Spoune, les finances personnelles ne sont ni bêtes, ni méchantes : elles sont à la fois un outil d'émancipation financière et un instrument de réflexion sur le rapport à l'argent, à la réussite et aux autres. Avec ce Manuel pour une vie plus riche, Spoune explore la notion de richesse sous toutes ses coutures : richesse économique, mais aussi professionnelle, relationnelle et intellectuelle - le tout avec humour, pédagogie, et des références qui traversent les siècles et les disciplines, de l'Antiquité à aujourd'hui et de la micro-économie au naturalisme. Parce que la richesse n'est pas qu'une question d'argent. Avec plus de 60 000 abonnés et lauréate du Grand Prix de l'éducation financière France Fintech en 2025, Spoune est la newsletter finance pour celles et ceux qui n'aiment pas la finance.

Par Maxime Froissant
Chez Maxima

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Auteur

Maxime Froissant

Editeur

Maxima

Genre

Actualité médiatique internati

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Manuel pour une vie plus riche

Maxime Froissant

Paru le 10/09/2026

240 pages

Maxima

22,90 €

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