Du travailleur immigré au musulman

Retracer le parcours qui de l'identité de l'immigré par le travail dans les années 1950 et 1960 conduit à l'essentialisation culturelle dans le "A musulmanA " , "A l'islamA " et le "A voileA " . L'analyse porte sur les grèves des OS à la fin des années 1960, la lutte à l'intérieur des foyers Sonacotra, les grèves impulsées par le MTA au début des années 1970, les luttes des années 1980 dans l'automobile, les luttes de sans-papiers, les "A MarchesA " , les mouvements issus des "A quartiers populairesA " , les émeutes de 2005 puis de 2023, l'absence des cités parmi les Gilets Jaunes. Les constructions raciales sont inhérentes au mode de production capitaliste, mais fluides et historiques.
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