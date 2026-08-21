Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Du travailleur immigré au musulman

Louis Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Retracer le parcours qui de l'identité de l'immigré par le travail dans les années 1950 et 1960 conduit à l'essentialisation culturelle dans le "A musulmanA " , "A l'islamA " et le "A voileA " . L'analyse porte sur les grèves des OS à la fin des années 1960, la lutte à l'intérieur des foyers Sonacotra, les grèves impulsées par le MTA au début des années 1970, les luttes des années 1980 dans l'automobile, les luttes de sans-papiers, les "A MarchesA " , les mouvements issus des "A quartiers populairesA " , les émeutes de 2005 puis de 2023, l'absence des cités parmi les Gilets Jaunes. Les constructions raciales sont inhérentes au mode de production capitaliste, mais fluides et historiques.

Par Louis Martin
Chez Senonevero

|

Auteur

Louis Martin

Editeur

Senonevero

Genre

Cinquième République

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du travailleur immigré au musulman par Louis Martin

Commenter ce livre

 

Du travailleur immigré au musulman

Louis Martin

Paru le 06/10/2026

382 pages

Senonevero

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791090906518
9791090906518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.