120 pays, 7 000 idées

Beau livre au format cartonné et aux superbes photos GEO, ce GEOBOOK est l'outil indispensable pour choisir et préparer son voyage. Destinations proches ou lointaines, tropicales ou polaires, mer, montagne, grandes villes ou campagnes, pour 3 semaines ou pour quelques jours, avec ou sans enfants... il permet à chacun de trouver le voyage qui lui correspond. plus de 400 très belles photographiespour chaque destination, toutes les infos pratiques, ce qu'il y a à voir sur place, les précautions, les tendancesdes tableaux pour choisir son voyage en fonction de ses goûts, du climat, de la distance, du coût et de la durée de séjourdes gros plans sur des régions emblématiques : Bali, Québec, îles grecques, Rajasthan, Californie, Sardaigne... des doubles pages thématiques sur les principales tendances : voyages bien-être, tourisme durable les nouveaux "digital nomades", voyage sur les traces des films et séries...