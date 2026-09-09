Femmes et fantômes

Neuf femmes, neuf vies... et autant de fantômes. Qu'elles soient menacées par leurs meubles, persécutées par un esprit jaloux ou par un double maléfique, victimes d'hallucinations ou de phénomènes paranormaux, les héroïnes de ces neuf nouvelles se trouvent dans des situations amoureuses, familiales ou amicales dangereuses. Terrées dans leur silence de peur de paraître ridicules, elles restent souvent seules face à des doutes et des angoisses qui les conduiront à la folie, à la mort, ou tout simplement à se remettre en question. Un recueil brillant, drôle et troublant, où le surnaturel éclaire avec finesse ce qui hante vraiment nos existences.