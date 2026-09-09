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#Roman francophone

Femmes et fantômes

Alison Lurie

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Neuf femmes, neuf vies... et autant de fantômes. Qu'elles soient menacées par leurs meubles, persécutées par un esprit jaloux ou par un double maléfique, victimes d'hallucinations ou de phénomènes paranormaux, les héroïnes de ces neuf nouvelles se trouvent dans des situations amoureuses, familiales ou amicales dangereuses. Terrées dans leur silence de peur de paraître ridicules, elles restent souvent seules face à des doutes et des angoisses qui les conduiront à la folie, à la mort, ou tout simplement à se remettre en question. Un recueil brillant, drôle et troublant, où le surnaturel éclaire avec finesse ce qui hante vraiment nos existences.

Par Alison Lurie
Chez Rivages

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Auteur

Alison Lurie

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Femmes et fantômes

Alison Lurie trad. Céline Schwaller

Paru le 09/09/2026

235 pages

Rivages

8,90 €

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