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#Roman francophone

L'Amoureuse en secret

Raymond Penblanc

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L'enfant d'un couple d'artistes que tout oppose - la mère façonne la matière, le père emprunte son matériau sonore au chant des oiseaux - grandit sous l'oeil attentif de la jeune femme chargée de l'élever. Année après année, un lien aussi intense que trouble se tisse entre elles, que met à l'épreuve l'émancipation de l'adolescence. Construit comme une longue adresse à celle qui s'est éloignée, "L'Amoureuse en secret" explore les territoires mouvants de l'identité et de la filiation. Dans une langue singulière, sensuelle et poétique, Raymond Penblanc déploie un chant de l'absence où tendresse, jalousie et désir se mêlent jusqu'au vertige.

Par Raymond Penblanc
Chez Aethalidès

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Auteur

Raymond Penblanc

Editeur

Aethalidès

Genre

Littérature française

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L'Amoureuse en secret

Raymond Penblanc

Paru le 09/09/2026

124 pages

Aethalidès

18,00 €

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Scannez le code barre 9782491517694
9782491517694
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