Une étincelle entre nos âmes

Il suffit d'un voyage, d'un regard... et d'une étincelle pour que deux âmes renaissent ensemble. Brisée par des années d'ombre, Selena trouve enfin la force de fuir l'homme qui l'a détruite pour choisir la liberté. Résolue à se reconstruire, elle s'envole vers le Sri Lanka, accompagnée par son frère Jules, sa meilleure amie Valentine et Nathan, celui qu'elle a toujours aimé en secret, et qui avait juré de ne plus jamais aimer. Au coeur des temples qui murmurent des vérités anciennes et où les âmes blessées trouvent parfois un chemin vers elles-mêmes, dans cette parenthèse hors du monde, leurs chemins se rapprochent, leurs cicatrices se répondent. Et si le destin avait attendu ce voyage pour les réunir enfin ? Une romance lumineuse, qui célèbre la seconde chance, le courage et les âmes qui se reconnaissent, où l'amour devient une force sacrée.