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#Roman francophone

Une étincelle entre nos âmes

Sabrina Paugam

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Il suffit d'un voyage, d'un regard... et d'une étincelle pour que deux âmes renaissent ensemble. Brisée par des années d'ombre, Selena trouve enfin la force de fuir l'homme qui l'a détruite pour choisir la liberté. Résolue à se reconstruire, elle s'envole vers le Sri Lanka, accompagnée par son frère Jules, sa meilleure amie Valentine et Nathan, celui qu'elle a toujours aimé en secret, et qui avait juré de ne plus jamais aimer. Au coeur des temples qui murmurent des vérités anciennes et où les âmes blessées trouvent parfois un chemin vers elles-mêmes, dans cette parenthèse hors du monde, leurs chemins se rapprochent, leurs cicatrices se répondent. Et si le destin avait attendu ce voyage pour les réunir enfin ? Une romance lumineuse, qui célèbre la seconde chance, le courage et les âmes qui se reconnaissent, où l'amour devient une force sacrée.

Par Sabrina Paugam
Chez Lune noire éditions

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Auteur

Sabrina Paugam

Editeur

Lune noire éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une étincelle entre nos âmes

Sabrina Paugam

Paru le 09/09/2026

240 pages

Lune noire éditions

17,90 €

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Scannez le code barre 9782489171013
9782489171013
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