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#Essais

Une pensée de lumière chaque jour

Peter Deunov

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Chaque matin, une pensée longue et vivante pour éclairer ton chemin, apaiser ton coeur et nourrir ton âme. Ces pages sont une invitation à respirer, à retrouver l'essentiel. Elles offrent un espace de silence et de profondeur, une rencontre quotidienne avec la lumière intérieure. Jour après jour, tu découvriras la force de l'amour, la paix du silence, la joie simple d'exister, la beauté de la nature et la grandeur de ton être véritable. Chaque méditation devient une semence : à toi de la laisser germer, grandir, fleurir dans ta vie. Ce livre n'est pas seulement à lire : il est à vivre. Il t'accompagnera comme un ami fidèle, te rappelant chaque jour que la sagesse, la joie et la lumière se trouvent déjà en toi. "La nature est l'expression vivante de Dieu. Celui qui entre en elle avec amour et respect découvre la vérité et la liberté". Peter Deunov.

Par Peter Deunov
Chez Ali Baba

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Auteur

Peter Deunov

Editeur

Ali Baba

Genre

Méditation et spiritualité

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Une pensée de lumière chaque jour

Peter Deunov

Paru le 09/09/2026

152 pages

Ali Baba

11,50 €

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Scannez le code barre 9782488183499
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