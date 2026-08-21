La Saignée

Entre récit intime et enquête de terrain, Tracey Lindeman se lance dans un implacable réquisitoire contre le silence qui entoure l'endométriose. Diagnostiquée après des décennies d'errance médicale, la journaliste remonte aux racines de la médecine pour comprendre pourquoi le système de santé moderne continue de faillir. Elle expose une vérité brutale : la prise en charge de la douleur est encore trop souvent parasitée par le sexisme, la grossophobie et le racisme. Un essai corrosif qui agit comme un cri de ralliement pour toutes les personnes ignorées ou malmenées par l'institution médicale. Pour que, plus jamais, elles ne soient seules.