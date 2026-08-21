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La Saignée

Tracey Lindeman

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Entre récit intime et enquête de terrain, Tracey Lindeman se lance dans un implacable réquisitoire contre le silence qui entoure l'endométriose. Diagnostiquée après des décennies d'errance médicale, la journaliste remonte aux racines de la médecine pour comprendre pourquoi le système de santé moderne continue de faillir. Elle expose une vérité brutale : la prise en charge de la douleur est encore trop souvent parasitée par le sexisme, la grossophobie et le racisme. Un essai corrosif qui agit comme un cri de ralliement pour toutes les personnes ignorées ou malmenées par l'institution médicale. Pour que, plus jamais, elles ne soient seules.

Par Tracey Lindeman
Chez Editions du Remue-Ménage

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Auteur

Tracey Lindeman

Editeur

Editions du Remue-Ménage

Genre

sociologie des organisations

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La Saignée

Tracey Lindeman trad. Catherine Ego

Paru le 21/08/2026

408 pages

Editions du Remue-Ménage

23,00 €

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