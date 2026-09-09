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Les égarés

Ayana Mathis

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Chassée par son mari, Ava Carson, Afro-Américaine d'une quarantaine d'années, arrive à Philadelphie avec Toussaint, son fils de dix ans. Dès son installation au sein du centre d'hébergement de Glenn Avenue, elle cherche à fuir cet endroit sordide. Mais, au milieu des années 1980, les options sont rares pour des gens comme elle : originaire d'un village d'Alabama, brouillée avec sa mère, elle ne peut compter sur personne. Quand le père de Toussaint, homme charismatique, autoritaire et très engagé politiquement, réapparaît, Ava pense enfin s'en sortir. Au même moment, un atavisme lié au Sud lointain, incarné par une grand-mère qu'il ne connaît pas, commence à germer chez Toussaint.

Par Ayana Mathis
Chez Gallmeister

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Auteur

Ayana Mathis

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Les égarés

Ayana Mathis

Paru le 10/09/2026

480 pages

Gallmeister

13,90 €

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Scannez le code barre 9782404080741
9782404080741
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