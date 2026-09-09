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Restorative Yoga

Laetitia Lecuyer

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Un livre consacré à une idée simple et radicale : le repos comme pratique à part entière. Au centre, le Restorative Yoga : postures soutenues, temps long, corps entièrement pris en charge par les supports pour permettre au système nerveux de décrocher de l'urgence permanente. L'ouvrage propose d'aborder le yoga par un autre angle : celui du ralentissement, de la disponibilité au silence et de l'attention portée aux effets du repos sur le corps et le système nerveux. Sans chercher la performance ni l'effet spectaculaire, ce livre propose une pratique précise, structurée et sobre, où le repos n'est plus un intervalle entre deux activités, mais une forme de yoga à part entière.

Par Laetitia Lecuyer
Chez Editions La Plage

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Auteur

Laetitia Lecuyer

Editeur

Editions La Plage

Genre

Garder la forme

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Restorative Yoga

Laetitia Lecuyer

Paru le 23/09/2026

256 pages

Editions La Plage

29,95 €

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Scannez le code barre 9782383386070
9782383386070
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