Un livre consacré à une idée simple et radicale : le repos comme pratique à part entière. Au centre, le Restorative Yoga : postures soutenues, temps long, corps entièrement pris en charge par les supports pour permettre au système nerveux de décrocher de l'urgence permanente. L'ouvrage propose d'aborder le yoga par un autre angle : celui du ralentissement, de la disponibilité au silence et de l'attention portée aux effets du repos sur le corps et le système nerveux. Sans chercher la performance ni l'effet spectaculaire, ce livre propose une pratique précise, structurée et sobre, où le repos n'est plus un intervalle entre deux activités, mais une forme de yoga à part entière.