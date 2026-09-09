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#Roman francophone

Le dernier sanctuaire

Josiane Balasko

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Au coeur de ces montagnes sauvages se joue le plus important des combats On les appelle les Protecteurs. Ils sont onze, sept hommes, trois femmes et un adolescent, les seuls à résister encore contre un monde qui a fait de la nature un terrain de chasse pour milliardaires en quête de trophées. Cachés dans une ancienne mine au milieu des montagnes, traqués de toutes parts, ils se battent pour sauver les derniers animaux sauvages. Jusqu'à ce jour d'hiver où deux femmes surgissent dans leur refuge. Tomassa, une vieille Indienne aveugle, mais d'une lucidité troublante. Lucie, une jeune héritière fantasque... pas si écervelée qu'elle en a l'air. Leur arrivée va bouleverser l'équilibre fragile des Protecteurs. Car sans le savoir, Lucie et Tomassa portent en elles à la fois le danger... et l'espoir. Un pur roman de résistance et d'espoir, une grande bouffée d'optimisme

Par Josiane Balasko
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Josiane Balasko

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Le dernier sanctuaire

Josiane Balasko

Paru le 23/09/2026

606 pages

Editions de la Loupe

26,00 €

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Scannez le code barre 9782382993774
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