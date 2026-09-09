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#Roman francophone

Le pot de départ

Julien Aime

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Sexagénaire ronchon, Jean-Michel est à deux mois de la retraite. Rien que d'y penser, il angoisse ! Peur du vide, peur que Sylvie, sa femme, se lasse de lui et peur que leur fils leur refourgue les petits-enfants à tout bout de champ. Pour le rassurer, son épouse l'inscrit à un stage de préparation à la retraite censé répondre à cette question vertigineuse : comment réussir sa seconde vie ? Inspiré d'une histoire vraie, Le Pot de départ est une comédie caustique profondément humaine. Né en 1983, Julien Aime est écrivain et auteur-compositeur. Ses précédents romans ont tous connus un beau succès.

Par Julien Aime
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Julien Aime

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Le pot de départ

Julien Aime

Paru le 16/09/2026

498 pages

Editions de la Loupe

25,00 €

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Scannez le code barre 9782382993682
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