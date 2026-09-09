L'argent et la politique américaine

Près de 16 milliards de dollars dépensés pour une seule élection présidentielle. En 2024, aux Etats-Unis, un milliardaire a pu signer un chèque de 50 millions de dollars et peser davantage que des millions d'électeurs. Lorsque la Cour suprême considère que l'argent relève de la liberté d'expression, la démocratie change de nature. Ce n'est pas une dérive récente. C'est un système, construit au fil de plus d'un siècle de réformes contournées, de décisions judiciaires et de compromis politiques. Des machines électorales du XIXe siècle aux Super PACs, de Citizens United aux dons records d'Elon Musk ou de Timothy Mellon, Jean-Eric Branaa retrace l'histoire d'une démocratie où l'argent a progressivement pris le pas sur le suffrage. Il montre comment quelques grandes fortunes façonnent désormais la vie politique et explore les réformes susceptibles de rendre aux citoyens le pouvoir que l'argent leur a peu à peu confisqué. Une enquête documentée qui pose une question essentielle : peut-on encore parler de démocratie lorsque quelques donateurs disposent d'une influence sans commune mesure avec celle de millions de citoyens ? Jean-Eric Branaa est maître de conférences à l'université Panthéon-Assas et chercheur au centre de relations internationales Thucydide. Spécialiste de la politique et de la société américaines, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les biographies de Joe Biden et Kamala Harris chez Nouveau Monde éditions.