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#Roman étranger

Toute une vie à chercher

Kae Tempest

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"Où que ses yeux se posent, Rothko voyait le passé surgir et foncer pour l'assaillir. La vie, la vraie, c'était encore ce qui arrivait aux autres. Mais cet après-midi, iel se sentit remonter vers la surface. Parce qu'iel était sobre. Et libre. Et vivant·e". Rothko Taylor revient dans sa ville natale d'Edgecliff à sa sortie de prison. Tout a changé, rien n'a changé. Les souvenirs se mêlent au présent : les tentatives ratées d'Ezra et Meg, ses parents, pour mener une existence décente, et la douceur de Dionne, son regard aimant qui libère. Le combat semble éternel. Rothko se tient là, face à l'avenir, sans savoir si la puissante volonté de rédemption qui l'anime lui permettra de faire la paix avec sa famille et ellui-même. Kae Tempest est né en 1985 à Londres. Poète, musicien, dramaturge et écrivain, il construit une oeuvre multiple reconnue dans le monde entier. En 2021, il a reçu le prestigieux Lion d'argent à la Biennale de Venise pour sa poésie. Toute une vie à chercher est son deuxième roman. Traduit de l'anglais par Madeleine Nasalik.

Par Kae Tempest
Chez Editions de l'Olivier

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Auteur

Kae Tempest

Editeur

Editions de l'Olivier

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Toute une vie à chercher

Kae Tempest trad. Madeleine Nasalik

Paru le 21/08/2026

400 pages

Editions de l'Olivier

23,00 €

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