Je crois que depuis toujours tu sais que le loup qui -t'emporte et te dévore les entrailles t'est si intime qu'il t'habite. "? Le 13 mars 1840, la découverte, à La Villette, du corps atrocement mutilé d'un enfant bouleverse l'opinion publique. L'émotion est d'autant plus vive que nul ne vient réclamer le petit cadavre. Deux mois plus tard, à Artigues, en Gironde, une jeune veuve, Marie Anizat, et sa fille Mathilde sont à leur tour assassinées. Rapidement arrêté, leur meurtrier, Pierre-Vincent Eliçabide, avoue également le meurtre du jeune Joseph Anizat que l'on surnommait alors "l'enfant de La Villette". Florence Medina retrace le déroulement de cette affaire tragique ainsi que le parcours de cet assassin qui, depuis l'enfance jusqu'à son exécution, implorait l'intercession de la Vierge en répétant ? : "Maman, le loup m'emporte. "? " Michèle Pedinielli Florence Medina vit à Paris où elle écrit pour les jeunes et les moins jeunes.