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Lecture aux Morts

Idris Lahore

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La mort n'est pas la fin. C'est un passage. Et si vous pouviez accompagner ceux qui le traversent... tout en transformant votre propre vie ? Que vit réellement l'âme après la mort ? Quelles étapes invisibles franchit-elle ? Et quel rôle les vivants peuvent-ils jouer dans ce moment décisif ? Dans la lignée du livre Lecture aux morts, cet ouvrage dévoile avec clarté et force les enseignements d'Idris Lahore sur le voyage de l'âme : la dissolution des éléments au seuil de l'agonie, la résorption des énergies éthériques, la traversée du monde astral et les trente-deux étapes (entre ombre et lumière) qui mènent à la renaissance. Au coeur de ce chemin se dévoilent Amour, Compassion, Joie, Sérénité et Clarté qui sont l'essence même de votre Esprit, ainsi que les forces contraires, souvent appelées l'ego, qui les altèrent. Pour chacune, les stances du Chant de l'Eternité sont données ; elles constituent un véritable remède à l'âme : une parole vivante, qui éclaire et transforme. De plus, aussi surprenant que cela puisse être, ce livre révèle peu à peu une vérité inattendue : il ne s'adresse pas seulement aux morts. Il est destiné aux vivants. Car approfondir la lecture aux morts, c'est apprendre à vivre autrement, avec plus de conscience, de douceur et de courage et reconnaître que les qualités de l'essence de l'Esprit ne sont pas un idéal lointain, mais notre nature la plus intime. " En pratiquant la lecture aux morts, vous allez remarquer qu'il n'existe rien de plus beau qu'on puisse lire à quelqu'un ". Idris Lahore.

Par Idris Lahore
Chez EccE

|

Auteur

Idris Lahore

Editeur

EccE

Genre

Au-delà

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Lecture aux Morts

Idris Lahore

Paru le 23/09/2026

200 pages

EccE

19,90 €

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Scannez le code barre 9782351954386
9782351954386
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