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Plaisirs d'automne

Marine Guez-Vernin, Guez-vernin Marine

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Le premier livre olfactif et sonore pour adultes : un pur moment cocooning ! Le vent dans les arbres, le parfum de la tarte aux pommes ou du chocolat chaud, la chouette qui ulule dans la nuit d'Halloween... retrouvez au fil des pages des pastilles olfactives et des QRcodes sonores pour une douce expérience sensorielle. Les sons, les images, les odeurs se répondent : laissez-vous envahir par les petits plaisirs d'automne.

Par Marine Guez-Vernin, Guez-vernin Marine
Chez Rustica éditions

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Auteur

Marine Guez-Vernin, Guez-vernin Marine

Editeur

Rustica éditions

Genre

Relaxation

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Plaisirs d'automne

Marine Guez-Vernin, Guez-vernin Marine

Paru le 21/08/2026

24 pages

Rustica éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782815325448
9782815325448
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