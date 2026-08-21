Le premier livre olfactif et sonore pour adultes : un pur moment cocooning ! Le vent dans les arbres, le parfum de la tarte aux pommes ou du chocolat chaud, la chouette qui ulule dans la nuit d'Halloween... retrouvez au fil des pages des pastilles olfactives et des QRcodes sonores pour une douce expérience sensorielle. Les sons, les images, les odeurs se répondent : laissez-vous envahir par les petits plaisirs d'automne.