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La mer en amoureux

Giorgio Scerbanenco

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Banlieue de Milan, années 1960. Duilio et Simona grandissent dans la pauvreté, unis par un amour innocent et un rêve simple : voir la mer au moins une fois dans leur vie. Quand Innocenzo, petite frappe du quartier, leur propose un vol facile, l'argent semble enfin à portée de main. Mais le coup tourne mal et le voyage tant espéré vers la mer devient pour Duilio une véritable descente aux enfers, sous un soleil implacable. Plus loin, Edoarda, jeune femme bourgeoise en quête de sens, prend la fuite pour échapper à une vie qui ne lui ressemble plus. Sa rencontre avec Duilio est la promesse d'une nouvelle chance pour tous les deux, mais le passé et les fautes ne peuvent être enterrés, et le destin réclame avec force que les dettes soient payées.

Par Giorgio Scerbanenco
Chez Gallmeister

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Auteur

Giorgio Scerbanenco

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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La mer en amoureux

Giorgio Scerbanenco

Paru le 10/09/2026

176 pages

Gallmeister

10,90 €

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